Попова рассказала, кто чаще заражается коронавирусом

Среди работающего населения их большинство

Большинство заболевших коронавирусом в России – это офисные работники. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня - это люди, работающие в офисе", - сказала Попова в интервью Первому каналу.

Глава Роспотребнадзора также опровергла миф о том, что курение способно защитить человека от коронавируса. По словам Поповой, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, увеличивает риск заражения.

Говоря о развитии ситуации с коронавирусом, главный санитарный врач призвала не ждать выхода на плато, а "срочно снижаться" по заболеваемости.

"Неукоснительное соблюдение [профилактических мер] абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель", - подчеркнула Попова. Ее слова приводит агентство ТАСС.

В России 16 октября впервые с начала пандемии было выявлено больше 15 тысяч новых заболевших коронавирусом. В Москве COVID-19 за сутки подтвержден у 5049 человек.

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