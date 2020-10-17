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В России за сутки 14922 человека заразились коронавирусом

10:44
  • суббота
  • 17 октября 2020

Ужесточается контроль за соблюдением ограничений

За сутки в России зафиксировано 14 922 случая заражения коронавирусом, с февраля 2020 года выявлено 1 384 235 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 4 648 больных, всего в столице выявлено 357 643 инфицированных. 
Роспотребнадзор сообщил о циркуляции нескольких вариантов коронавируса

Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 16 октября – 15 150 человек. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

В России ужесточается контроль за соблюдением санитарных правил. В магазинах и развлекательных учреждениях участились рейды специалистов Роспотребнадзора.  В Москве с 16 октября усилен контроль на входе в метро: пассажиров не пускают в подземку без масок и перчаток даже в случае, если они оплатили проезд.

В ночных клубах Москвы с 19 октября вводится идентификация на входе. Посетителям необходимо будет зарегистрироваться с помощью QR-кода. В случае, если среди гостей заведения будет выявлен носитель коронавируса, всем, кто находился в заведении, придёт уведомление о возможном контакте. В Подмосковье ночные клубы будут по-прежнему работать, но в них с полуночи до 8 часов утра отменяются развлекательные мероприятия.

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