В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2000 человек

В больницах остаётся резерв для приёма заражённых

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 2 001 человек с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 272 227.

На этой неделе в Москве от последствий коронавируса скончались более 200 человек. Смертность снова выходит на уровень весны. Столичные больницы пока справляются с потоком пациентов, но власти намерены задействовать резервные госпитали. По словам специалистов, во время осенней вспышки заболевания пожилых пациентов стало меньше, заражаются в основном люди среднего возраста и молодёжь.

По данным на 16 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 369 313 пациентам, умерли с начала пандемии 22 723 человека. В Москве больных зарегистрировано без малого 353 тысячи, в мире более 39 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"