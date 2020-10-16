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Азербайджан включил Милонова в "черный список" за визит в Карабах

22:33
  • пятница
  • 16 октября 2020

В Баку назвали безответственным шагом решение депутата Госдумы посетить регион

В Баку осудили визит депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах. Парламентарий внесен в "черный список", теперь ему запрещен въезд в Азербайджан.

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Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана, "незаконный визит" Милонова в Карабах (то есть без согласования с Баку) "полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне".

"Имя Виталия Милонова внесено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики", - сообщили власти Азербайджана (цитата по РИА Новости).

Баку в 2013 году составил список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан.

Армения в пятницу объявила, что введет запрет на импорт товаров из Турции за то, что Анкара открыто поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте. Ереван ранее сообщил о широкомасштабном наступлении противника на севере непризнанной республики. В Баку, в свою очередь, обвинили Армению в обстреле пяти районов недалеко от линии соприкосновения.

Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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