Баку обвинил Ереван в гибели мирных жителей после обстрела Гянджи

Погибли 12 человек

Баку сообщил о ракетном ударе армянской армии по азербайджанским городам Гянджи и Мингечевиру. По данным азербайджанской стороны, в результате падения двух ракет на жилые кварталы Гянджи погибли 12 человек, около 40 пострадали. Ереван обвинения отвергает.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал новый ракетный удар по Гяндже военным преступлением. Глава государства обратился к нации. "Руководство Армении совершает военное преступление, открывая огонь по мирным жителям и обстреливая их из оперативно-ракетных комплексов", - заявил Алиев. По его словам, в городах разрушены или получили серьёзные повреждения свыше двух тысяч домов.

Удар по Гяндже осудили и в Турции. Глава МИД Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что виновные заплатят за это преступление. "Молчание по отношению к этой жестокости означает быть партнёром этих убийств", - написал министр на своей странице в Twitter.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Договорённости о перемирии, достигнутые в Москве 9 октября, сторонами не соблюдаются.

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