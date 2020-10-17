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Баку обвинил Ереван в гибели мирных жителей после обстрела Гянджи

10:27
  • суббота
  • 17 октября 2020

Погибли 12 человек

Баку сообщил о ракетном ударе армянской армии по азербайджанским городам Гянджи и Мингечевиру. По данным азербайджанской стороны, в результате падения двух ракет на жилые кварталы Гянджи погибли 12 человек, около 40 пострадали. Ереван обвинения отвергает.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал новый ракетный удар по Гяндже военным преступлением. Глава государства обратился к нации. "Руководство Армении совершает военное преступление, открывая огонь по мирным жителям и обстреливая их из оперативно-ракетных комплексов", - заявил Алиев. По его словам, в городах разрушены или получили серьёзные повреждения свыше двух тысяч домов.

Удар по Гяндже осудили и в Турции. Глава МИД Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что виновные заплатят за это преступление. "Молчание по отношению к этой жестокости означает быть партнёром этих убийств", - написал министр на своей странице в Twitter.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Договорённости о перемирии, достигнутые в Москве 9 октября, сторонами не соблюдаются.

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