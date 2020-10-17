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В Париже прошли новые задержания по делу о жестоком убийстве учителя истории

10:39
  • суббота
  • 17 октября 2020

Педагог показывал своим ученикам антирелигиозные карикатуры

В пригороде Парижа исламист жестоко убил школьного учителя. Произошедшее официально назвали терактом. Злоумышленник напал на преподавателя с ножом. Когда на место прибыли полицейские преступник начал им угрожать. Нападавшего застрелили.
Во Франции мужчина обезглавил учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Фотография обезглавленного учителя появилась в одной из соцсетей. Кто её автор - неизвестно. По этому делу задержаны уже девять человек. Убийство связывают с профессиональной деятельностью педагога.

В начала октября на уроке, посвящённом свободе слова, он показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. После этого ему стали приходить угрозы. Официальных данных о личности террориста нет, но СМИ сообщают, что он выходец из России. Наше посольство запросило у французских властей сведения о нападавшем, сообщает "ТВ Центр".

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