В Европе ужесточают ограничения в связи с ростом больных COVID-19

Закрываются рестораны и развлекательные учреждения

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 39 миллионов. За минувшие сутки заболели еще 400 тысяч человек и это стало новым рекордом с начала пандемии.

Чтобы замедлить распространение инфекции, в Лондоне запретили все контакты между людьми, не живущими вместе. Развлекательные заведения ночью не работают.

Во Франции за день отмечены рекордные 30 тысяч новых случаев. В стране ужесточают ограничения. Ходить в рестораны по-прежнему можно, но не более, чем вшестером. Каждый гость должен оставить личные данные в специальном журнале. А вернуться домой нужно до девяти вечера. В Париже и еще восьми городах начал действовать комендантский час, сообщает "ТВ Центр".

Аналогичные меры ввели в Бельгии. С 19 октября нельзя будет покидать дома с полуночи до пяти утра. Закрыты кафе. А в гости можно приглашать не более четырёх человек.

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