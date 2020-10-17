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Совбез ООН обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе

12:27
  • суббота
  • 17 октября 2020

Там не соблюдается перемирие

В Нагорном Карабахе сообщили о новых обстрелах азербайджанскими военными Степанакерта и Шуши. Три жителя госпитализированы. Повреждения получили жилые дома и магазины. А в Баку обвиняют Армению в ракетном ударе по Гяндже. Жертвами атаки стали 13 человек. Президент Ильхам Алиев назвал случившееся военным преступлением.
Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху

Глава Азербайджана также заявил, что ночью армия страны взяла под контроль город Физули в Карабахе. Минобороны сообщило об успешной наступательной операции и уничтожений нескольких танков, гаубиц и грузовых автомобилей противника.

В Карабахе сообщают о стабильно тяжелой обстановке и обвиняют в нарушении гуманитарного перемирия Азербайджан. Премьер-министр Армении посетил одну из воинских частей страны. Никол Пашинян выступил перед резервистами, чтобы поднять боевой дух.

Чтобы обсудить обстановку в регионе и в очередной раз призвать Баку и Ереван к переговорам в понедельник соберется Совет безопасности ООН. Совещание пройдёт по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франция и США.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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