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В Алеппо на месте старинного базара строят овощной рынок

11:19
  • суббота
  • 17 октября 2020

Торговцы ждут открытия с нетерпением

В сирийском Алеппо началось строительство нового овощного рынка. Это будет современный торговый комплекс с парковками и складскими помещениями.
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Он расположится в старой части города на месте знаменитого восточного базара со столетней историей. Во время войны он был разрушен практически полностью. Террористы дошли до того, что устраивали в захваченных лавках тюрьмы для пленников.

Открытия ждут все торговцы, которым сейчас приходится работать за самодельными прилавками прямо на улице. Кроме того, по замыслу архитекторов, центр станет новой достопримечательностью Алеппо, с этого места открываются очень красивые виды, сообщает "ТВ Центр".

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