"Поразительная генетика": 58-летняя Андреева зажгла в местных нарядах на Камчатке

Поклонники телеведущей в восторге

Прислушавшись к советам врачей и представителей власти известная телеведущая Екатерина Андреева решила провести отпуск в России, тем самым поддержать тему внутреннего туризма. Она отправилась на Камчатку – в край нетронутой природы и местных обычаев, уходящих корнями в далёкое прошлое.

Разумеется, телеведущая похвасталась фотографиями в соцсетях. "Красота Камчатки неоспорима. Только одна страна в мире может составить нашему Камчатскому краю конкуренцию по северным природным красотам - это Исландия. Но там нет медведей. А без медведей - не считается", - написала Екатерина у себя в Instagram.

Вместе со своей подругой 58-летняя Андреева позировала в местных нарядах, изготовленных из оленьих шкур. Неизвестно, как к этому отнеслись зоозащитники, но телеведущая специально для них указала, что олени умерли своей смертью.

Но внимание поклонники обратили не на этот факт, а на то, что ведущая выглядит потрясающе. "Никогда не скажешь, что вам 50, а не 30. Поразительная генетика", - делают комплименты комментаторы.

Что вы делаете со своими подписчиками? Фото шедевр, красивая до невозможности. Потрясающе красивые! Екатерина, Вы, как всегда прекрасны! Катерина, ну какая же вы красотка, прямо не наглядеться, выглядите ну просто шикарно. Екатерина, как Вам идёт этот национальный костюм, у Вас даже взгляд изменился, стал спокойным, умиротворяющим, но в то же время решительным и целеустремленным!

Екатерина Андреева работает на телевидении с 1991 года. Она прошла обучение в школе дикторов у Игоря Кириллова. Сейчас ведёт информационную программу "Время". В свободное от работы время любит путешествовать.

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