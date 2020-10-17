Россия готовит ответ на европейские санкции по делу Навального

Меры будут зеркальными

Россия примет зеркальные ответные меры на европейские санкции по делу Навального. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. "Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным", - приводит слова Чижова РИА Новости.

Решение Брюсселя о введении нового пакета санкций в адрес России подтвердило худшие опасения российской стороны. Отношения с Европой опустились до самого низкого уровня. "Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - отметил Чижов.

Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что диалог с Москвой прекращать нельзя невзирая на многочисленные противоречия. По мнению главы немецкой дипломатии, без России невозможно принятие решений по Ливии и Украине. "Поэтому окончания диалога с Москвой быть не может", - сказал Маас в интервью RND.

Новый пакет санкций из-за так называемого отравления блогера Алексея Навального коснулся директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло. В списке также научно-исследовательский институт, по мнению, Брюсселя, причастный к разработке химического оружия.

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