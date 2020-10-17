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Бельгия вслед за Францией ввела комендантский час из-за COVID-19

12:46
  • суббота
  • 17 октября 2020

В стране растёт число инфицированных

В Бельгии вводится комендантский час и закрываются все бары и рестораны. На такие беспрецедентные меры власти страны пошли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, пишет The Brussels Times со ссылкой на заявление премьер-министра Александр Де Кроо. Жителям страны запрещается покидать дома без уважительной причины с полуночи до пяти часов утра.
Регионы вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ранее о введении комендантского часа было объявлено в Париже и ещё нескольких французских городах с высоким уровнем распространения коронавируса. Как и в Бельгии, так и во Франции эта мера будет действовать четыре недели.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 миллионов заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. Практически во всех странах вводятся ограничительные меры и масочный режим в общественных местах.

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