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В Москве началась тотальная дезинфекция

13:29
  • суббота
  • 17 октября 2020

Моют вокзалы и торговые центры

Тотальная дезинфекция общественных пространств началась в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков. Это делается для снижения числа случаев заражения коронавирусом.
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Приказ отдал главный санитарный врач Москвы. Дезинфицировать будут все открытые общественные пространства за исключением улично-дорожной сети.  В работах принимают участие более 50 тысяч человек. Дезинфекция проходит как вручную, так и с использованием различных распылителей, сообщает ТАСС.

Обрабатываются места массового скопления людей возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта, а также подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки.

Особое внимание уделят общественным туалетам и торговым центрам, где продаются продовольственные товары. Пётр Бирюков заверил, что используемые для дезинфекции химические препараты рекомендованы Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных.

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