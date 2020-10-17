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Врач рассказал, откуда россияне привозят коронавирус

15:52
  • суббота
  • 17 октября 2020

В России растёт число заболевших

90% заразившихся коронавирусом россиян приехали с отдыха. Такие данные озвучил главный аллерголог-иммунолог Минздрава Рахим Хаитов. По словам Хаитова, заражение было неизбежно из-за большого скопления людей на пляжах и в ресторанах, притом кто-то мог носить маску неправильно или вовсе не надевать её.
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"Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер", — сказал врач в интервью "Газете.ru". При этом он не уточнил откуда заразившиеся привезли инфекцию - с заграничных курортов или с российских.

В этом году из-за пандемии коронавируса для россиян доступны только турецкие курорты. Остальные направления закрыты, самолёты летают ещё в несколько стран, но там нет пляжного отдыха.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 1 384 235 человек, умерли от осложнений болезни 24 002 человека. В мире число инфицированных превышает 39 миллионов, а смертей уже около 1,1 миллиона.

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