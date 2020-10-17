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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

14:46
  • суббота
  • 17 октября 2020

С юго-запада придёт циклон

В эти выходные в Москве и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и дожде с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
В Москве устранили последствия непогоды

Циклон придёт в регион вечером 17 октября с юго-запада. Ветер и мокрый снег сохранятся до 15 часов воскресенья. На дорогах может образоваться гололедица. Пешеходов и водителей просят быть внимательнее.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автолюбителям советуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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