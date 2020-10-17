ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лидеры России" поделились опытом с будущими наставниками

15:10
  • суббота
  • 17 октября 2020

Победители конкурса помогают в развитии профессиональных навыков

В Московской области прошёл выпуск слушателей программы "Наставничество-2019", в рамках которой опытом делятся победители и финалисты конкурса "Лидеры России". Они помогают своим подопечным развивать профессиональные и личностные навыки.
Путин выступил против создания в России института "наставника"

Программа стартовала почти два года назад. За это время к ней присоединились сотни молодых специалистов. Это участники проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

"У этой программы достаточно амбициозные цели - возродить наставничество на всей территории России для того, чтобы каждый человек имел возможность на пути самореализации получить поддержку более опытных людей, которые их поддержат на этом пути", - отметила директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития, победитель конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники программы "Наставничество"
Участники программы "Наставничество"
Участники программы "Наставничество"
Участники программы "Наставничество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.