"Лидеры России" поделились опытом с будущими наставниками

Победители конкурса помогают в развитии профессиональных навыков

В Московской области прошёл выпуск слушателей программы "Наставничество-2019", в рамках которой опытом делятся победители и финалисты конкурса "Лидеры России". Они помогают своим подопечным развивать профессиональные и личностные навыки.

Программа стартовала почти два года назад. За это время к ней присоединились сотни молодых специалистов. Это участники проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

"У этой программы достаточно амбициозные цели - возродить наставничество на всей территории России для того, чтобы каждый человек имел возможность на пути самореализации получить поддержку более опытных людей, которые их поддержат на этом пути", - отметила директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития, победитель конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова.

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