У неё больше всего подписчиков в Instagram

Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. Телеведущая набрала самое большое количество подписчиков в Instagram - 22 миллиона.

Радостной новостью исполнительница хита "Мало половин" поделилась в своём блоге. "Только что я получила аж два сертификата от Книги рекордов! Первый — за "самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ". Это теперь официально подтверждено изданием. А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", - написала Ольга.

Ведущая "Дома-2" до этого проигрывала в количестве подписчиков борцу Хабибу Нурмагомедову. Теперь у Ольги – 22 миллиона подписчиков, а у Хабиба – на 200 тысяч меньше.

Известно, что в Instagram можно неплохо заработать. Говорят, что за один пост в соцсети Ольга Бузова берёт до 500 тысяч рублей. Но это данные неофициальные.

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