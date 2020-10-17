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Бузова попала в Книгу рекордов России

18:33
  • суббота
  • 17 октября 2020

У неё больше всего подписчиков в Instagram

Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. Телеведущая набрала самое большое количество подписчиков в Instagram - 22 миллиона.
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Радостной новостью исполнительница хита "Мало половин" поделилась в своём блоге. "Только что я получила аж два сертификата от Книги рекордов! Первый — за "самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ". Это теперь официально подтверждено изданием. А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", - написала Ольга.

Ведущая "Дома-2" до этого проигрывала в количестве подписчиков борцу Хабибу Нурмагомедову. Теперь у Ольги – 22 миллиона подписчиков, а у Хабиба – на 200 тысяч меньше.

Известно, что в Instagram можно неплохо заработать. Говорят, что за один пост в соцсети Ольга Бузова берёт до 500 тысяч рублей. Но это данные неофициальные.

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