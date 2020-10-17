ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Светлана Бондарчук рассказала о сомнениях в любви к молодому мужу

19:18
  • суббота
  • 17 октября 2020

В семье подумывают о детях

Светлана Бондарчук призналась, что в самом начале отношений со вторым мужем её терзали сомнения. Телеведущая задавала сама себе сложный вопрос: "Люблю ли я Серёжу?"
"Возраст не имеет значения": Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40

Вот уже почти два года Светлана Бондарчук счастлива в браке с Сергеем Харченко. Сейчас она не скрывает, что поначалу сомневалась в своей любви к супругу. "Сколько бы вместе ни жили, сколько бы у нас ни было эмоций, ты чётко до конца этого не понимаешь", — сказала 51-летняя Бондарчук на YouTube-шоу "Света вокруг света".

Дизайнер Сергей Харченко моложе Светланы на пять лет. Сейчас пара задумывается о совместных детях. "Если я буду с мужчиной, с которым я сегодня, то, наверное, будет логично, если помимо наших детей, которых у нас уже достаточное количество, ещё будет наш общий ребёнок", - призналась Бондарчук.

Светлана 25 лет прожила в браке с актёром и режиссёром Фёдором Бондарчуком. Они развелись по обоюдному согласию в 2016 году. В браке родились сын Сергей и дочь Варвара. Светлана Бондарчук уже бабушка, сын подарил ей двух внучек – Веру и Маргариту. 53-летний Фёдор Бондарчук сейчас женат на 32-летней актрисе Паулине Андреевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.