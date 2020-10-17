Светлана Бондарчук рассказала о сомнениях в любви к молодому мужу

В семье подумывают о детях

Светлана Бондарчук призналась, что в самом начале отношений со вторым мужем её терзали сомнения. Телеведущая задавала сама себе сложный вопрос: "Люблю ли я Серёжу?"

Вот уже почти два года Светлана Бондарчук счастлива в браке с Сергеем Харченко. Сейчас она не скрывает, что поначалу сомневалась в своей любви к супругу. "Сколько бы вместе ни жили, сколько бы у нас ни было эмоций, ты чётко до конца этого не понимаешь", — сказала 51-летняя Бондарчук на YouTube-шоу "Света вокруг света".

Дизайнер Сергей Харченко моложе Светланы на пять лет. Сейчас пара задумывается о совместных детях. "Если я буду с мужчиной, с которым я сегодня, то, наверное, будет логично, если помимо наших детей, которых у нас уже достаточное количество, ещё будет наш общий ребёнок", - призналась Бондарчук.

Светлана 25 лет прожила в браке с актёром и режиссёром Фёдором Бондарчуком. Они развелись по обоюдному согласию в 2016 году. В браке родились сын Сергей и дочь Варвара. Светлана Бондарчук уже бабушка, сын подарил ей двух внучек – Веру и Маргариту. 53-летний Фёдор Бондарчук сейчас женат на 32-летней актрисе Паулине Андреевой.

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