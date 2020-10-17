В Саратове мать выбросила двоих детей с четвёртого этажа (фото)

Девочки чудом выжили

Прокуратура Саратовской области опубликовала фотографии с места падения двух маленьких девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвёртом этаже. Инцидент произошёл днём 17 октября в доме на Ново-Астраханском шоссе.

39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна, после чего ножом ранила себя в грудь. Дети и их мама выжили, они находятся в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело. Выясняются причины, по которым она пошла на такой шаг. На месте ЧП работают криминалисты и представители местной прокуратуры.

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