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В Саратове мать выбросила двоих детей с четвёртого этажа (фото)

17:03
  • суббота
  • 17 октября 2020

Девочки чудом выжили

Прокуратура Саратовской области опубликовала фотографии с места падения двух маленьких девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвёртом этаже. Инцидент произошёл днём 17 октября в доме на Ново-Астраханском шоссе.
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39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна, после чего ножом ранила себя в грудь. Дети и их мама выжили, они находятся в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело. Выясняются причины, по которым она пошла на такой шаг. На месте ЧП работают криминалисты и представители местной прокуратуры.

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