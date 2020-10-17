Москва жёстко ответила на трёхчасовой допрос российского журналиста в США

Репортёру задавали странные вопросы

Грубой попыткой давления назвали в российском посольстве действия американских спецслужб в отношении репортёра RT. Константина Рожкова подвергли многочасовому допросу, когда он прилетел в Нью-Йорк по работе. Корреспонденту задавали странные вопросы и требовали предоставить полный доступ к переписке и фотографиям в телефоне.

Соединённые Штаты Америки так упорно пытаются доказать всему миру, что только там, за океаном и есть настоящая демократия и свобода слова, что в собственных попытках не раз загоняли сами себя в угол. Позиция Вашингтона такова: если сказанное слово может быть каким-то образом неудобно властям - озвучивать его лучше не надо. В противном случае есть риск провести несколько часов в комнате с сотрудниками госбезопасности, даже не успев толком ничего сказать. Так и началась редакционная командировка журналиста РТ накануне президентских выборов в США.

Представители американской Службы безопасности сразу отобрали мой паспорт, телефон, ноутбук. Сказали, разлогинить iPhone, чтобы они могли посмотреть содержимое: фотографии, переписку. Несколько часов я отвечал на вопросы о себе, о месте, о работе, о том, с кем из американцев я входил в контакт до поездки, с кем буду встречаться здесь. Я буквально говорил без остановки минут 70, во время основного допроса. Закончилось всё это спустя более, чем три часа. Меня отпустили, не найдя к чему придраться.

В первую очередь представителей госбезопасности интересовала причина нахождения журналиста в стране. Хотя если учесть, что тему выборов приехали освещать представители самых разных мировых изданий, вопрос как минимум странный. Расспрашивали сотрудника РТ и насчёт российской вакцины от коронавируса - информацию о том, что мужчина сделал прививку нашли в его телефоне. Спустя несколько часов допрос с пристрастием закончился: ничего криминального не нашли хоть и очень пытались.

На инцидент в США отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. "Только представьте себе на секунду, что это у нас в России в Москве задержали бы американского журналиста, который приехал освещать выборы, подвергали бы его унизительным досмотрам, допросам, вытащили бы у него всё, таблеточки, электронные носители и всё что угодно, спрашивали бы, а зачем вам так много таблеток, вы что больны, и прочее. Во что превращается Америка, мне лично наблюдать за этим грустно и больно", - сказала Симоньян.

Такой своеобразный подход американских чиновников к представителям СМИ жёстко осудили в российском посольстве. В нашей дипмиссии отметили: инцидент рассматривают как препятствие заниматься своими прямыми журналистскими обязанностями. "Допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности. Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды. Потребуем от Госдепа соответствующих объяснений", - заявили дипломаты.

На лицо - очередной пример пресловутых двойных стандартов. Представители российского посольства напомнили ещё о нескольких случаях, предвзятого отношения Вашингтона к работникам российских изданий. Свобода слова, в которую за океаном так отчаянно тычут пальцем к месту и нет, по факту не особо можно и соблюдать.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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