Управляющую компанию ТЦ "Авиапарк" могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер

Арендаторы не соблюдали масочный режим

Управляющую компанию торгового центра "Авиапарк" и её арендаторов могут оштрафовать за нарушения перчаточно-масочного режима. Как сообщил начальник Объединение административно-технических инспекций Москвы Александр Ларин, общая сумма штрафов может превысить полтора миллиона рублей.

В последние дни московские власти проводят регулярные рейды с целью выявления нарушений санитарных норм. Сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ проверяют театры, торговые центры, спортивные и развлекательные учреждения, магазины. По итогам проверок выписываются штрафы или временно приостанавливается работа нарушивших закон организаций.

В России, как и во всём мире, растёт число инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в нашей стране заразились 1 384 235 человек, скончались 24 002 заболевших. В мире число больных приближается к 40 миллионам, а погибших уже более миллиона.

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