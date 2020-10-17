Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нефть и коронавирус

Состоялся второй за неделю телефонный разговор

Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры обсудили взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса, в частности перспективы использования российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии.

Стороны также обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+, подчеркнув готовность к дальнейшей координации на этом направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей, сообщает "ТВ Центр".

Это уже второй за неделю разговор двух политиков. 13 октября Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также говорили о ситуации на рынке энергоносителей.

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