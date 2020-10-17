Турция обнаружила большие запасы газа в Чёрном море

Их стоимость превышает 60 миллиардов долларов

Турция обнаружила новые запасы газа на месторождении в Чёрном море. В дополнении к уже найденным летом этого года 320 миллиардам кубометрам геологоразведчики нашли в море ещё 85 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению турецкого лидера, это открытие снизит зависимость Анкары от поставок газа из-за рубежа. Соответственно, снизится цена газа для населения. "Мы ставим перед собой цель сделать этот газ доступным для нашего народа в 2023 году", - сказал глава государства.

Ранее Эрдоган говорил, что как только власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа, то незамедлительно начнётся бурение. Обнаруженные в Чёрном море запасы газа оцениваются в 65 миллиардов долларов.

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