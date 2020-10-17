Столичные компании планово предоставляют данные о переводе сотрудников на удалёнку

На дистанционную работу переведено 30% сотрудников

Сервис приёма данных от московских компаний о переведённых на удалёнку сотрудниках работает исправно. Организации вовремя предоставляют необходимые данные, сообщил АГН "Москва" глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Информация, переданная работодателями, в 90% случаев содержит обязательные для предоставления мобильные телефоны сотрудников", - рассказал Фурсин. По его словам, в первые дни была большая нагрузка на сервис, сейчас он работает штатно.

По решению мэра Сергея Собянина, с 5 октября московские компании были обязаны перевести на дистанционную работу не менее трети своих сотрудников. Информацию о работниках на удалёнке организации должны еженедельно предоставлять в мэрию. Для этой цели был создан специальный электронный сервис.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"