ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столичные компании планово предоставляют данные о переводе сотрудников на удалёнку

17:33
  • суббота
  • 17 октября 2020

На дистанционную работу переведено 30% сотрудников

Сервис приёма данных от московских компаний о переведённых на удалёнку сотрудниках работает исправно. Организации вовремя предоставляют необходимые данные, сообщил АГН "Москва" глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Собянин: на удаленку в Москве перешли около 1 млн человек

"Информация, переданная работодателями, в 90% случаев содержит обязательные для предоставления мобильные телефоны сотрудников", - рассказал Фурсин. По его словам, в первые дни была большая нагрузка на сервис, сейчас он работает штатно.

По решению мэра Сергея Собянина, с 5 октября московские компании были обязаны перевести на дистанционную работу не менее трети своих сотрудников. Информацию о работниках на удалёнке организации должны еженедельно предоставлять в мэрию. Для этой цели был создан специальный электронный сервис.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.