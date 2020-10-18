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В России за сутки более 15 тысяч человек заразились коронавирусом

10:44
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Наблюдается осенний всплеск заболеваемости

За сутки в России зафиксировано 15 099 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 399 334 человека с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 4 610 больных, всего в столице выявлено 362 253 инфицированных. 
Учёные оценили риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Самое большое число больных в России было зафиксировано 16 октября – 15 150 человек. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

Врачи и учёные предупреждают, что осенью следует более серьёзно относиться к своему здоровью. В этот период есть вероятность заболеть гриппом, а если к нему присоединиться коронавирус, то риск смерти повышается в шесть раз. Это выяснили учёные из Ливерпульского университета.

Они провели эксперимент на мышах. Одну группу заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По данным исследования, у грызунов из второй группы болезнь протекала более тяжело. Смертность в этой группе была выше.

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