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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 40 миллионов

11:56
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Умерло более 1,1 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 40 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших – 8,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 219 тысяч.

На втором месте находится Индия, там количество заразившихся превысило 7,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем пятью миллионами инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,4 миллиона заболевших. Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (23 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом три человека.

В Европе в связи с ростом заболевших предпринимаются беспрецедентные ограничительные меры: закрываются кафе и рестораны, вводится повсеместный масочный режим, отменяются культурные и спортивные мероприятия. В Париже и нескольких крупных городах Франции введён комендантский час, гражданам запрещено выходить из дома с 21:00 до 6:00. Такая же ограничительная мера действует в Бельгии. 

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