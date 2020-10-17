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Учёные оценили риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом

20:17
  • суббота
  • 17 октября 2020

Это очень опасно для человека

Если человек одновременно заразится гриппом и коронавирусом, то риск смерти повышается в шесть раз. К такому выводу пришли учёные из Ливерпульского университета.

Научный эксперимент проводили на мышах. Одну группу заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По данным опубликованного в Сети исследования, у грызунов из второй группы заболевания протекало более тяжело.

Учёные лишь подтвердили тот факт, что когда в живом организме одновременно циркулируют нескольких патогенов приводит, это приводит к их конкуренции. Она усиливает негативное влияние на организм.

В конце лета - начале осени в России началась массовая вакцинация от гриппа. Специалисты советуют обязательно делать прививку, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса.

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