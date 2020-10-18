В Курганской области детям запретили выходить на улицу без взрослых

Это - новая реальность антиковидных мер

В российских регионах принимают дополнительные меры для сдерживания распространения коронавируса. В Тульской области до конца года запретили массовые мероприятия. В Курганской области детям запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. По всей стране проходят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима.

Без масок, но с цветами. Поклонницы группы "На-на" преподнесли своим кумирам уж точно неожиданный подарок. За нарушение масочно-перчаточного режима театру "Золотое кольцо", где проходил концерт, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

К сотрудникам Роспотребнадзора в бордовых костюмах, кажется, в Москве уже привыкли. Рейды проходят в местах массового скопления людей. В торговых центрах проверяют, у всех ли сотрудников правильно надеты маски и как дезинфицируются поверхности. Велик шанс встретить инспектора и в общественном транспорте. Многие только увидев контролёра, вспоминают, что нужны средства защиты.

Многие пытаются возмущаться и доказывать свою правоту. Но в этой ситуации - все факты на лицо. Несоблюдение масочно-перчаточного режима уже привело к высокому уровню распространения инфекции. Не только в столице, но и в других регионах.

В Челябинской области не стали дожидаться резкого скачка заболеваемости и взяли пример со столицы. Чтобы снять эпидемиологический накал, самая большая школа Челябинска изменила время каникул.

За прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 106 человек. Поэтому к дезинфекции сотрудники МЧС подходят особо тщательно. Обрабатывают дезинфицирующими средствами автовокзал и остановки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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