Новые правила: семейную пару в Италии оштрафовали за поцелуй на улице

Коронавирус меняет жизнь

В мире диагноз "коронавирус" поставили уже 39 миллионов 700 тысяч раз. Миллион сто тысяч человек скончались. Во Франции за сутки выявлены рекордные 32 тысячи заболевших. В Праге ожидают роста числа инфицированных ещё как минимум две недели.

В Италии нарушителей ограничительных мер штрафуют на крупные суммы. Так одной паре пришлось раскошелиться на 400 евро за поцелуй на улице. Мужчина и женщина не смогли доказать, что живут вместе, поскольку зарегистрированы по разным адресам.

Волна осуждения обрушилась на бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Он вернулся из США, которые лидируют по смертности и числу заболевших и нарушил двухнедельный карантин. Политика сфотографировали в ресторане, сообщает "ТВ Центр".

Не обнадеживают последние заявления китайских учёных: оказывается, риск заразиться выше, чем считалось ранее. Они выяснили, что коронавирус может долгое время выживать даже на упаковке замороженных продуктов.

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