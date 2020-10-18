Трамп запретил Зеленскому покупать российскую вакцину

За Украину всё решили США

Выстраивать мир с позиции силы - такую задачу ставит перед США Дональд Трамп. Об этом он заявил на очередном предвыборном митинге. Пытаясь склонить избирателей на свою сторону, американский лидер снова обрушился с обвинениями на Джо Байдена.

Несмотря на не так давно перенесённую коронавирусную инфекцию хозяин Белого Дома упорно колесит по штатам. В ход идёт всё: даже зажигательные танцы. Не исключено, что для визуального контраста с Байденом, которого иначе как "сонный Джо" Трамп не называет.

Однако, пока Джо Байден опережает действующего главу государства, и не только по предпочтениям избирателей. Соперник обошёл Трампа даже по рейтингам во время параллельных телевыступлений. А ещё в полтора раза опередил по сбору средств на проведение кампании. Впрочем, 45-й президент США и этот факт поспешил обернуть в свою пользу. По его версии, соперник собрал так много денег в обмен на различные одолжения крупному бизнесу в случае победы.

Традиционно Дональд Трамп обрушился и на симпатизирующие демократам американские СМИ, особенно CNN, которые замалчивают возможную причастность Байдена к коррупции.

Джо Байден - коррумпированный политик. А семья Байдена - это преступная группировка. Сын Байдена Хантер получал выплаты из-за рубежа. Он, по сути, работает на Китай, так как ему заплатили целое состояние. Мы называем его человек-пылесос. Его отец едет в какую-то страну, а он следом говорит: "Давайте деньги". СМИ отказываются писать об этом. Потому что они на самом деле такие же коррумпированные.

Президент США упорно продвигает идею о том, что победа Джо Байдена на выборах будет означать победу Китая. А вот он сам, выиграв прошлую гонку, обернул ситуацию со стремительным восхождением КНР вспять, дожал Пекин с торговой сделкой ещё до коронавируса и, вообще, обеспечил превосходство Штатов по многим параметрам.

Хвастаясь на публике своим здоровьем Трамп решил заработать лишние очки и на вакцине от коронавируса. Говорит, она будет готова только после выборов. В случае, конечно же, его победы. Поскольку процессу создания мешает политическая конъюнктура. При этом, американцы всячески препятствуют распространению первой зарегистрированной в мире российской вакцины, хотя за ней уже выстроилась очередь.

Даже на Украине за закупку "Спутника-V" неофициально ратовали депутаты от партии Зеленского "Слуга народа". Украинский Минздрав не исключал такой возможности пока в дело не вмешалось посольство США. Новую позицию якобы независимого украинского государства озвучила американская дипмиссия. Там заявили, что Киев не будет закупать российскую вакцину. Переобувание в воздухе произошло после "конструктивного коллегиального ужина американских дипломатов с главой Минздрава Украины".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"