Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдалённый посёлок провинции Алеппо

Люди получили самое необходимое

Новую гуманитарную акцию провели российские военные в сирийской провинции Алеппо. Они доставили продукты в один из самых отдалённых посёлков, находящийся в труднодоступной местности.

Колонна преодолела более 70 километров, чтобы привезти в Али эль-Хазу почти три тонны гуманитарной помощи. Посёлок долгое был под контролем боевиков. Террористы пытались завербовать людей в свои ряды, обложив крестьян данью и отобрав домашних животных. Но большинство жителей предпочли бежать.

Только сейчас, после окончания боевых действий, они начали возвращаться. Буквально с нуля приходится восстанавливать разрушенные войной дома и коммуникации. Глава посёлка попросил российских военных инженеров помочь с ремонтом оросительной системы, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"