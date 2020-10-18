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Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдалённый посёлок провинции Алеппо

11:15
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Люди получили самое необходимое

Новую гуманитарную акцию провели российские военные в сирийской провинции Алеппо. Они доставили продукты в один из самых отдалённых посёлков, находящийся в труднодоступной местности.
В Алеппо на месте старинного базара строят овощной рынок

Колонна преодолела более 70 километров, чтобы привезти в Али эль-Хазу почти три тонны гуманитарной помощи. Посёлок долгое был под контролем боевиков. Террористы пытались завербовать людей в свои ряды, обложив крестьян данью и отобрав домашних животных. Но большинство жителей предпочли бежать.

Только сейчас, после окончания боевых действий, они начали возвращаться. Буквально с нуля приходится восстанавливать разрушенные войной дома и коммуникации. Глава посёлка попросил российских военных инженеров помочь с ремонтом оросительной системы, сообщает "ТВ Центр".

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