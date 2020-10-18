Берег водохранилища в Калмыкии заполонила мёртвая рыба (видео)

Похожая история была на Камчатке

Жители Сарпинского района Калмыкии выложили в Сеть кадры, которые сняты возле одного из крупнейших водохранилищ республики. Берег буквально завален мёртвыми карасями, сазанами и окунями.

В комментариях за кадром очевидцы описывают жуткий запах разлагающейся рыбы, который, по их словам, чувствуется даже на расстоянии в нескольких километров от самого водоема. О причинах произошедшего пока не сообщается.

Это уже второй случай массовой гибели водной фауны. В конце сентября на побережье Камчатке также обнаружили множество мертвых морских обитателей. Как позже выяснили учёные, причиной загрязнении воды в Авачинском заливе стал так называемый красный прилив - редкое природное явление, которое вызывает деятельность определенных водорослей, сообщает "ТВ Центр".

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