Малахов рассказал о разговоре с Заворотнюк

Актриса хотела поздравить Баскова с днём рождения

Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Андреем Малаховым. Во всяком случае, он сам так утверждает. Телеведущий в эфире своей программы на телеканале "Россия-1" рассказал подробности.

Оказывается, актриса хотела поздравить Николая Баскова с днём рождения. "Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите", - сказал Малахов, но больше никаких подробностей разговора с Заворотнюк не привёл. Да и самого звонка не было.

Николай в ответ рассказал, что когда узнал о болезни Заворотнюк, то записал ей несколько видео со словами поддержки. "Для меня было большим ударом, когда всё началось с Настей", - признался золотой голос России.

Около года назад звезда сериала "Моя прекрасная няня" пропала из общественного пространства. Говорили, что у неё опухоль мозга, но родные долгое время не подтверждали эту информацию и всячески оберегали Анастасию от общения с прессой. Позже родственники признали, что актриса больна.

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