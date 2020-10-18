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Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении второго перемирия

10:21
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Оно вступило в силу этой ночью

В ночь с 17 на 18 октября вступило в силу новое перемирие между Арменией и Азербайджаном. О нём сторонам удалось оперативно договориться после серии телефонных переговоров с участием министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.
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Тем не менее стороны обвиняют друг друга в нарушении этого перемирия. Обстрелы городов не ведутся, сообщают из Баку Еревана, но бои на линии разграничения возобновились через несколько часов после объявления перемирия.

Из Нагорного Карабаха сообщают, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения. Аналогичные заявления звучат из Баку.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. 9 октября в Москве прошли 10-часовые переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана. Удалось заключить соглашение о перемирии, но уже менее чем через сутки стороны его нарушили.

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