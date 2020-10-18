"В жару, стужу и дождь": Собянин поздравил дорожников с праздником

Мэр поблагодарил их за работу

Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником. День работников дорожного хозяйства отмечается в России с 1996 года. Сегодня поздравления принимают не только те, кто непосредственно строит дороги, но и проектировщики, инженеры, обслуживающий дорожную сеть персонал.

Мэр отметил вклад дорожников не только в развитие города, но и в защиту здоровья москвичей особенно сейчас, в непростых условиях.

"Дорожники не остались в стороне от борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Обеспечив регулярную дезинфекцию общественных пространств, вы внесли огромный вклад в защиту жизней и здоровья москвичей", - отметил Собянин.

Каждый день - в жару и стужу, в дождь и под палящим солнцем - вы обслуживаете площади, проспекты и улицы Москвы. Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение, десятки больших и малых дел требуется выполнить для того, чтобы столичные дороги были максимально комфортными и безопасными.

В заключении поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте мэра, Собянин поблагодарил дорожников за ежедневный труд на благо жителей столицы.

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