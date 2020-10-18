20% переболевших коронавирусом рискуют заразиться снова через два месяца

Учёные исследуют время жизни антител в организме

От 15% до 20% людей, переболевших коронавирусом, теряют антитела к нему через два месяца. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Ранее учёные говорили, что антитела после болезни могут сохраняться до года, но это зависит от тяжести перенесённого заболевания. Чем серьёзнее были симптомы болезни, тем дольше в крови сохранятся антитела к коронавирусу. Если человек болел бессимптомно, то, скорее всего, антител у него будет недостаточно, чтобы побороть новое заражение.

Также пока плохо изучен вопрос – насколько долго сохраняются антитела, образовавшиеся после вакцинации от коронавируса. Такие исследования сейчас только начинаются.

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