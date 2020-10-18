В России объявлено о новых правилах получения пенсий

Они вступили в силу 18 октября

Пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка. Об этом говорится в официально опубликованном приказе Министерства труда. Согласно документу, изменения вносятся в 115 пункт правил выплаты пенсий.

Летом Минтруд предложил по желанию получателя сохранять дату доставки пенсии при смене банка. Сейчас эта инициатива реализована и работает.

По данным статистики, самые популярные банки, с которыми пенсионеры заключают договоры о переводе пенсий – Сбербанк, ВТБ и Почта-банк. Также большая часть социальных выплат реализуется через наличный расчёт.

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