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Цвет глаз, знак зодиака и форма ботинок: новые требования работодателей в России

15:17
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Что происходит на рынке труда?

В последнее время приходится чаще удивляться людям. Например, тем, кто находится в поиске работы. Требования, предъявляемые к потенциальным сотрудникам, подчас вводят в ступор. Чтобы цвет глаз был - не зелёный. А волосы - обязательно рыжие.

Для некоторых работодателей имеют значение знак зодиака, имя, наличие бороды, форма ботинок, готовность окунаться в прорубь на Крещение и даже восприятие русской корневой культуры.

Юлия Богоманшина разбиралась, неужели всё это действительно делает бизнес успешнее? (смотрите видео)

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