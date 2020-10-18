Цвет глаз, знак зодиака и форма ботинок: новые требования работодателей в России

Что происходит на рынке труда?

В последнее время приходится чаще удивляться людям. Например, тем, кто находится в поиске работы. Требования, предъявляемые к потенциальным сотрудникам, подчас вводят в ступор. Чтобы цвет глаз был - не зелёный. А волосы - обязательно рыжие.

Для некоторых работодателей имеют значение знак зодиака, имя, наличие бороды, форма ботинок, готовность окунаться в прорубь на Крещение и даже восприятие русской корневой культуры.

Юлия Богоманшина разбиралась, неужели всё это действительно делает бизнес успешнее? (смотрите видео)

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