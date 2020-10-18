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Началось расследование массовой гибели рыбы в Приморье

14:50
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

На берегу реки обнаружена мёртвая краснопёрка

Третий за месяц случай массовой гибели рыбы расследуют в России. На этот раз в Приморье, на берегу реки Артёмовка местные жители обнаружили много мёртвой рыбы, фото и видео появились в соцсетях. В основном погибла краснопёрка. 
Берег водохранилища в Калмыкии заполонила мёртвая рыба (видео)

Как сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артёмовского городского округа Александра Мурзина, начато административное расследование.

"Для установления места гибели рыбы и его обследования по обращению очевидцев выезжали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации. Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены", - сказала Мурзина.

Ранее массовая гибель рыбы и морских организмов была зафиксирована на Камчатке. Причиной экологической катастрофы называют цветение ядовитых водорослей. Сегодня, 18 октября аналогичный случай зафиксирован в Калмыкии, на берегу водохранилища в Сарпинском районе. 

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