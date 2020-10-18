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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,1 млн человек

14:21
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Заболевших - почти 40 миллионов

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 100 000 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается вся информация о заболевших и умерших.
20% переболевших коронавирусом рискуют заразиться снова через два месяца

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 39,7 миллиона человек, выздоровели 26, 9 миллиона заболевших. Больше всего больных и смертей зарегистрировано в США – 8,1 миллиона и 219 тысяч соответственно. На втором месте по числу инфицированных находится Индия, там заразились 7,4 миллиона человек. В Бразилии инфицированных – более пяти миллионов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 случаев заражения, умерли 24 187 человек.

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