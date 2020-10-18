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Театр "Золотое кольцо" оштрафуют за нарушение масочного режима

13:54
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Зрители были без масок

В Театре "Золотое кольцо" выявлены нарушения санитарного режима. Культурному заведению грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Во время проверки в театре выяснилось, что многие зрители там находились без масок и перчаток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Владимир Комаров.
ТРЦ "РИО" грозит штраф до 300 тыс. рублей за нарушение антиковидных мер

Во время проверки в театре шёл концерт группы "На-На". На входе были обнаружены зрители без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок.

В последние дни в Москве проходят проверки в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, магазинах, ресторанах и торговых центрах. Предприятия и организации, не соблюдающие санитарные требования, штрафуют или временно закрывают. В общественных местах города действует масочно-перчаточный режим.

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