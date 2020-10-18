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Дети упали с эскалатора в торговом центре в Москве

16:12
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Родители не уследили

В торговом центре "Мегаполис" в Москве девочка уронила с эскалатора коляску со своим маленьким братом. Где в этот момент находись родители маленьких детей – не сообщается.
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Брат и сестра получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается характер травм, сообщает ТАСС.

Следователи дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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