Баку согласился передать тела погибших армянских военных

Гуманитарное перемирие в Карабахе не соблюдается

В Баку заявили о готовности передать Армении часть тел погибших армянских военных. На этот шаг азербайджанские власти готовы пойти даже в одностороннем порядке, но при участии сотрудников Международного Комитета Красного Креста.

В ночь с 17 на 18 октября вступило в силу новое перемирие между Арменией и Азербайджаном. О нём стороны договорились после телефонных переговоров с участием министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Тем не менее бои в Нагорном Карабахе продолжаются. При этом обстрелы городов не ведутся, сообщают из Баку Еревана.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях. 9 октября в Москве прошли 10-часовые переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана. Сторонам удалось заключить соглашение о перемирии, но уже менее чем через сутки оно было нарушено.

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