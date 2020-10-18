ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Баку согласился передать тела погибших армянских военных

16:42
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Гуманитарное перемирие в Карабахе не соблюдается

В Баку заявили о готовности передать Армении часть тел погибших армянских военных. На этот шаг азербайджанские власти готовы пойти даже в одностороннем порядке, но при участии сотрудников Международного Комитета Красного Креста.
Перемирие не работает: в Карабахе продолжаются бои

В ночь с 17 на 18 октября вступило в силу новое перемирие между Арменией и Азербайджаном. О нём стороны договорились после телефонных переговоров с участием министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Тем не менее бои в Нагорном Карабахе продолжаются. При этом обстрелы городов не ведутся, сообщают из Баку Еревана.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях. 9 октября в Москве прошли 10-часовые переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана. Сторонам удалось заключить соглашение о перемирии, но уже менее чем через сутки оно было нарушено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия военных действий в зоне Нагорного Карабаха
Последствия военных действий в зоне Нагорного Карабаха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.