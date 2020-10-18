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У коронавируса появился ещё один неприятный симптом

19:43
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Учёные продолжают изучать болезнь

Учёные объявили о новом симптоме при заражении коронавирусом. Это – шум в ушах и последующая частичная потеря слуха. Открытие сделали специалисты из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха, пишет издание Express.
Названы три новых симптома коронавируса

Врачи описали случай заражения коронавирусом у 45-летнего мужчины. Он проходил лечение в госпитале, в том числе в отделении интенсивной терапии. Через неделю после того, как он покинул отделение, он заметил шум в левом ухе и внезапную потерю слуха.

В самом начале пандемии врачи сообщали о типичных для ОРВИ симптомах коронавируса – высокой температуре, ознобе, боли в горле и сильном кашле. Позже к ним добавились конъюнктивит, сыпь на коже и желудочно-кишечные расстройства.

Также известно, что COVID-19 может протекать без симптомов. В этом случае у человека также вырабатываются антитела, но весь период болезни он опасен для окружающих. Именно по этой причине практически во всех странах мира сейчас введён масочный режим.

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