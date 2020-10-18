ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Томской области столкунлись две баржи с топливом

18:23
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Нефтепродукты вылились в Обь

В Томской области утром 18 октября произошёл разлив нефтепродуктов на реке Обь. Из-за сильного ветра там столкнулись две баржи, в одной из которых находилось топливо. Жертв и пострадавших нет.
Началось расследование массовой гибели рыбы в Приморье

Повреждён один из восьми танков плавучего хранилища. Пробоину удалось оперативно устранить, разлив локализован. Сейчас идёт сбор топлива с поверхности воды. По факту происшествия прокуратура проводит проверку, сообщает "ТВ Центр".

А в Калмыкии на одном из водохранилищ произошел массовый мор рыбы. Берег завален мёртвыми карасями, сазанами и окунями. Очевидцы сообщают о тяжёлом запахе разлагающейся рыбы, который чувствуется даже на расстоянии нескольких километров от водоёма. Специалисты утверждают, что причиной гибели рыбы стало обмеление водоёма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Разлив невтепроуктов на реке
Разлив невтепроуктов на реке
Разлив невтепроуктов на реке
Разлив невтепроуктов на реке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.