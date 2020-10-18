В Томской области столкунлись две баржи с топливом

Нефтепродукты вылились в Обь

В Томской области утром 18 октября произошёл разлив нефтепродуктов на реке Обь. Из-за сильного ветра там столкнулись две баржи, в одной из которых находилось топливо. Жертв и пострадавших нет.

Повреждён один из восьми танков плавучего хранилища. Пробоину удалось оперативно устранить, разлив локализован. Сейчас идёт сбор топлива с поверхности воды. По факту происшествия прокуратура проводит проверку, сообщает "ТВ Центр".

А в Калмыкии на одном из водохранилищ произошел массовый мор рыбы. Берег завален мёртвыми карасями, сазанами и окунями. Очевидцы сообщают о тяжёлом запахе разлагающейся рыбы, который чувствуется даже на расстоянии нескольких километров от водоёма. Специалисты утверждают, что причиной гибели рыбы стало обмеление водоёма.

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