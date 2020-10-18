59-летний мэр Ялты умер от коронавируса

В конце сентября Иван Имгрунт попал в больницу с пневмонией

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался в возрасте 59 лет, не так давно он заразился коронавирусом.

"Да, он скончался. У него был COVID-19", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". Утром 18 октября на страничке мэра в соцсетях было опубликовано поздравление дорожников с профессиональным праздником.

30 сентября Имгрунт был госпитализирован в одну из больниц Петербурга с воспалением лёгких. Сам он оценил своё состояние как нормальное.

Иван Имгрунт возглавил администрацию Ялты в ноябре 2019 года. До этого он возглавлял Белореченский район Краснодарского края.

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