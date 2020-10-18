На Венере обнаружен второй признак жизни

Это - простейшая аминокислота

Жизнь на Венере хотя бы в простейших формах, возможно, существует. Индийские учёные, исследуя атмосферу планеты, обнаружили в её экваториальных районах глицин. Это простейшая аминокислота. Сама по себе она не является доказательством существования жизни, но, как говорят биологи, играет роль строительного материала для формирования белковых молекул - основ живой природы.

Считается, что глицин был первой органической молекулой, появившейся когда-то на Земле. Обнаружить его на соседней планете удалось с помощью гигантской антенной решётки высокогорной обсерватории в чилийской пустыне Атакама. Техника зафиксировала в спектре характерную для глицина линию поглощения, сообщает "ТВ Центр".

Находка индийцев - это уже второй аргумент в пользу гипотезы о венерианской жизни. Первым же стал газ фосфин. Он образуется в результате жизнедеятельности некоторых организмов. Об обнаружении фосфина на Венере сообщила месяц назад группа учёных из Великобритании и США.

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