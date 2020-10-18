Протестующие в Минске бросают камни в силовиков

Милиция стреляет в воздух резиновыми пулями

Стычка между силовиками и протестующими произошла в Минске. Как пишут в соцсетях очевидцы событий, из толпы в сторону милиции полетели камни. Стражи порядка были вынуждены стрелять в воздух резиновыми пулями, чтобы отогнать протестующих. Также в городе были слышны хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат.

Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. Силовики стянули в центр Минска военную технику и автозаки. В городе не работает мобильный доступ в интернет, закрыты несколько станций метро. Во время сегодняшних акций задержаны несколько десятков человек.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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