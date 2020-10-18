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В Госдуме ответили на нелепые обвинения Эрдогана в адрес России

18:01
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

С заявлением выступил Леонид Слуцкий

Утверждения президента Турции о том, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении, не способствуют деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат напомнил, что Москва не поддерживают ни одну из сторон и выступает за прекращение кровопролития в Карабахе.
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Глава Турции сегодня, 18 октября выступил с утверждением, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении. "Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", - сказал Эрдоган. Ранее он открыто выражал поддержку Азербайджану в войне, развязанной в Нагорном Карабахе.

Активные боевые действия начались там 27 сентября. За прошедшее с этой даты время стороны дважды договаривались о перемирии и дважды его нарушали. Счёт жертвам войны идёт на сотни, есть погибшие среди мирного населения. С призывами остановить войну выступали лидеры многих государств мира и общественных организаций.

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