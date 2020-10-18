В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Проверки будут идти на всех станциях метро

В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток. Проверять их наличие будут на всех станциях метро, рейды планируется проводить и в вагонах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве с 12 мая действует обязательный масочно-перчаточный режим. Средства защиты необходимо носить в общественных местах, транспорте, магазинах, кинотеатрах, развлекательных и культурных учреждениях.

Роспотребнадзор регулярно проводит рейды по всем этим объектам. Нарушителей привлекают к административной ответственности. В случае грубых нарушений санитарного режима, магазины закрывают на три месяца.

В Москве с начала пандемии выявлено 362 253 случая заражения коронавирусом, умерли почти шесть тысяч больных. В России инфицированных насчитывается 1,3 миллиона, в мире – более 39 миллионов.

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